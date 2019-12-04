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FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)
6 saat önce
9 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,
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