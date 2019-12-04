Son Dakika Haberleri: FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2)

6 saat önce

9 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Bursa, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
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