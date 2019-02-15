Fetö Operasyonunda Yakalanan 6 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında, gözaltına alınan zanlılardan 6'sı Ordu'ya getirildi.
Ankara
merkezli 76 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında, gözaltına alınan zanlılardan 6'sı Ordu
'ya getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında yapılan 'Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda, FETÖ üyelerinin, yazılı sınavdan önce sorulara bir şekilde erişerek, örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edilmesi üzerine 76 ilde toplam bin 112 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Belirlenen illerde gerçekleşen eş zamanlı operasyon sonucu şahıslar gözaltına alındı.
Çeşitli illerde gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı Ordu'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyedeki ifadeleri sürüyor. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:52 Kaynak: İHA
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı
Bakan Soylu'dan Tartışma Yaratacak Sözler: Ankara Büyükşehir'e, Kılıçdaroğlu'nun Adımını Attırmayın
Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var
16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü