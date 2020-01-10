FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheliyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 zanlı hakkında 8 Ocak'ta yakalama kararı çıkarılmış, 6 şüpheli Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
18:08 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:08 Yozgat Belediye Başkanı Köse, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
18:08 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun... - Son Dakika
18:08 Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama - Son Dakika
18:08 Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 18:09:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]