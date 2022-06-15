Eskişehir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

15.06.2022 21:37
Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, örgütün sözde 'Emniyet yapılanmasına' bağlı oldukları iddiasıyla açığa alınan 1'i komiser, 5'i polis memuru ve 1'i eski polis kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Eskişehir'de FETÖ operasyonu
Eskişehir'de FETÖ operasyonu

YORUMLAR
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika
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