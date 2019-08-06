FETÖ operasyonunda yakalanan 'mahrem imam' adliyede
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KARAMAN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S.B., adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:20 Kaynak: DHA
KARAMAN'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'mahrem imam' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.S.B., adliyeye sevk edildi. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imam' olduğu iddia edilen M.S.B., dün polis ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı. Örgütün yeniden yapılanmasında aktif faaliyette bulunduğu öne sürülen M.S.B., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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