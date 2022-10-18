Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi

18.10.2022 17:20

FETÖ'ye yönelik yurt genelinde sürdürülen "Gazi Turgut Aslan" operasyonu çerçevesinde Afyonkarahisar'da 22 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca yaklaşık yarım milyon TL ve altın ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün güncel yapılanması ve finansal kaynaklarının deşifresine yönelik bugün "Gazi Turgut Aslan" operasyonu gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik operasyonunda yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde; B.G., H.U., M.A., M.L., M.A., Ş.Ç., Ş.A., Y. İ.B., N.A., A.Ç., B.Ö., E U., F.Y., M.S., N.A., S.Ç., S.Y. isimli şahıslar Afyonkarahisar il merkezinde E. T., İ. Z., isimli şahıslar İstanbul'un Pendik ilçesinde, Z.Ş. isimli şahıs Şanlıurfa Siverek ilçesinde, H. A., isimli şahıs Uşak'ta, ve E. K. isimli şahıs Konya Ilgın ilçesinde olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye yönelik operasyonunda yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi.

YARIM MİLYONA YAKIN PARA VE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 140 bin 300 TL, 10 bin 541 dolar, bin 710 Euro, 6 adet Ata altını, 9 adet çeyrek altın ve 3 adet yarım altın ele geçirildi. Aramalarda ekipler, çok sayıda dijital materyale el koyarken, şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Turgut Aslan, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu! Yarım milyona yakın para ve altın ele geçirildi - Son Dakika
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