FETÖ operasyonundaki 24 kişi adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ operasyonundaki 24 kişi adli makamlara sevk edildi - Son Dakika

FETÖ operasyonundaki 24 kişi adli makamlara sevk edildi

6 saat önce

Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

FETÖ operasyonundaki 24 kişi adli makamlara sevk edildi, System.String[]

Balıkesir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.


Balıkesir merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanarak ifadeleri alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ terör örgütünün adliye yapılanmasının deşifre edilmesi için adliye mahrem imamları ile irtibatları olan icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru, zabıt katibi, polis ve adliye mahrem İmamı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Balıkesir merkezli yapılan operasyonda İstanbul, İzmir, Ankara, Maraş, Kilis, Gaziantep, Bursa, Bilecik, Osmaniye ve Çanakkale'de yakalanarak Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, sabah saatlerinde Balıkesir'de adliyeye çıkarıldı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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