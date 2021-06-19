FETÖ OPERASYONUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU - Son Dakika

FETÖ OPERASYONUNUN DETAYLARI BELLİ OLDU

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu.

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu. İstanbul merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonun TSK'daki yapılanmaya yönelik olduğu ve 52 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda TSK içerisinde faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu olan 'sivil imamlar'a yönelik soruşturması kapsamında harekete geçildi. Şüphelilerin, personel alımı sırasında yapılan sınavlara girişte yapılan mülakatta kodlama yöntemiyle askeri okullara kayıt yaptırdığı ve hala deşifre olmadığı tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonda 6'sı aktif görevde, 46'sı ihraç askeri öğrenci toplamda 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30'unun İstanbul'da gözaltına alındığı belirtilirken sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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