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FETÖ operasyonuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

7 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde 24 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

FETÖ operasyonuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde 24 şüpheliyi yakalamak için düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce kentte tespiti yapılan kontörlü sabit hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık ve periyodik olarak aranma kayıtları bulunan, soruşturma çalışmaları tamamlanan, haklarında daha önce işlem yapılmayan astsubay, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ve doktor olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon yapıldı.


Gözaltında bulunan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 3 kişi tutuklandı. - KAYSERİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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