FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış - Son Dakika

FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan astsubay İ.A'yı sınavlara hazırlayan S.S, ifadesinde örgüt üyelerine askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kurallarının bir aylık kamp boyunca öğretildiğini belirtti.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüştükleri öne sürülen 150 astsubaydan 81'i tutuklandı, 56'sı itirafçı oldu, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest kalan İ.A'yı örgüt evinde sınavlara hazırlayan ve spor antrenmanları yaptıran S.S, ifadesinde öğrencileri spor dersleri üzerine yoğunlaştırarak barfiks ve şınav çekme, mekik ve koşu gibi sporları yaptırdığını, İ.A. ve M.M.A'nın sınavlarında başarılı olduklarını anlattı.

"Askeri okullara giriş öncesinde burun ameliyatı"

İ.A'nın astsubay meslek yu¨ksekokulu, M.M.A'nın ise Kara Harp Okulunun mu¨lakatlarına girmeye hak kazandığını belirten S.S, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ögˆrenciler ic¸in evde mu¨lakat egˆitimleri bas¸ladı. Mu¨lakat ic¸in eve o¨rgu¨t tarafından go¨revlendirilen s¸ahıslar geliyordu. Bu s¸ahıslara o¨rgu¨t ic¸inde 'asistan' ya da 'doktor' olarak hitap edilir. Ben sadece evde simülato¨r mu¨lakat ortamı hazırlamak ic¸in masa sandalye du¨zenini ayarlıyor, evi derleyip topluyordum. İ.A. ve M.M.A. isimli o¨gˆrencilerin burunlarında sorun olması ve askeri okullara giris¸ esnasında yapılacak sagˆlık kontrollerinde sıkıntı olabilecegˆinden dolayı her ikisini de burunlarından İzmir'deki bir hastanede ameliyat ettirmis¸tim.

Ögˆrencilerin velileri yanlarında olmadıgˆı ic¸in ikisinin de velilerinin yerlerine ben imza atarak ameliyat olmalarını sagˆlamıs¸tım."

"Askeri öğrencilere 'tedbir kuralları' için bir aylık kamp"

Mülakata hak kazanan İ.A. ve M.M.A'nın sorumluları tarafından Ankara'ya çağrıldıklarını ve yeni bir telefon hattı almalarının istendiğini belirten S.S, "Askeri okullara girişe hak kazanılınca irtibata gec¸ilen 'asistan ve doktor' diye o¨rgu¨t ic¸inde tabir edilen hususi meselelerde ehil olmus¸ o¨rgu¨t mensupları tekrardan eve gelmeye bas¸ladı. Askeri okulu kazanan o¨gˆrencileri de eve c¸agˆırdık. O¨gˆrencilere asistanlar, doktor ve ev sorumlusu K.K. tarafından askeri okullarda ve askeri meslek hayatlarında uygulayacakları tedbir kuralları bir aylık kamp boyunca o¨gˆretilmeye bas¸landı." ifadelerini kullandı.

S.S, kampta tedbir kuralları ve uygulanacak hususlar haricinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunması, videolarının izletilmesi ve ses kayıtlarının dinletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerin yapıldığını anlattı.

"Saf mısın kod adını söylemelisin"

Tanımak için birine adı veya kod adı dahi sorulduğunda tersleme ve azarlanmayla karşılaşıldığını belirten S,S, ifadesinde "Hatta bir gu¨n aramızda gec¸en bir konus¸mada asistanlardan birisi bana adımı sordu. İsmimi söyleyince yanımda bulunanlar bana gu¨ldu¨. Asistan 'Kardes¸im bak yanlıs¸ yapıyorsun, saf mısın sen, kod adın neyse onu so¨ylemelisin.' diye bana c¸ıkıs¸mıs¸tı." beyanında bulundu.

İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere 'tedbir kuralları' için bir ay kamp yaptırmış - Son Dakika

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