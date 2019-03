Fetö, Örgütten Ayrılmak İsteyen Astsubayı Tehdit Etmiş

İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ankesörlü telefon soruşturmaları kapsamında itirafçı olan astsubay Burak C, örgütün gizlilik politikası gereği namazın ima ile kılınması, cuma namazlarına gidilmemesi talimatları üzerine örgütten ayrılmak istediğini, kendisinden sorumlu mahrem imam tarafından "şefkat tokadı" ile tehdit edildiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt üyesi askerler arasındaki ankesörlü ve ardışık arama yöntemiyle iletişime yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan astsubay Burak C, örgüte dair bildiklerini anlattı.Örgütün mahrem imamlarınca birçok kez arandığı tespit edilen Burak C, 2010'da kendisiyle ilgilenen örgüt üyesinin "Yasir" kod adını kullanan soyismini bilmediği Turgut isimli şahıs olduğunu, Yasir'in kendisine "Bekir" kod adını verdiğini ancak bunu hiç kullanmadığını dile getirdi.Dini hassasiyetleri nedeniyle "cemaat" olarak bildiği FETÖ yapılanmasına dahil olduğunu anlatan Burak C, zaman zaman örgüt evlerine ders çalışmaya gittiğini, bu evlerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kaset ve CD'lerin izletildiğini ve kitaplarının okutulduğunu beyan etti.Örgüt toplantılarına gelen şahısların adını da veren Burak C, bir toplantıda örgüt sorumlusuna Gülen ile ilgili bir soru sorduğunu belirterek "Ben Fetullah Gülen'i kastederek 'Hoca Efendi diye bahsettiğiniz şahıs neden Türkiye 'de değil?' dediğimde bana kaçamak cevaplar veriyordu." diye konuştu.FETÖ'nün mülakat öncesi taktiğiİtirafçı Burak C, 2010'da girdiği astsubaylık sınavını kazandığını, mülakatlar öncesi bunu öğrenen örgüt üyelerinin kendisine bazı telkinlerde bulunduğunu anlattı.Örgütün gizlilik politikası gereği dindar bir aileden geldiğinin anlaşılmamasını sağlamaya çalıştığını kaydeden Burak C, şöyle devam etti:"Yasir isimli şahıs bana, 'Annenizin kimlikteki fotoğrafta başı kapalı ise söyleyin başı açık bir fotoğraf çektirsin ve kimliğine onu koysun.' dedi. Ben bunu aileme ilettiğimde annem önce karşı çıktı ama ben askeriyeye girmek istediğim için annem beni kırmadı ve başı açık bir fotoğraf çektirdi, kimliğini değiştirdi. Ayrıca mülakatta hangi gazeteleri okuyorsunuz diye sorulduğunda, 'Zaman gazetesi haricinde olan gazetelerden okuyorum.' deyin şeklinde telkinlerde bulunmuştu." dedi."Şefkat tokadı" ile tehditAstsubaylığı kendi hakkıyla kazandığını, bunun üzerine Yasir kod adlı örgüt üyesinin kendisini başka birine devrettiğini bildiren Burak C, bir süre örgüt toplantılarını bu şahısla yaptıklarını kaydetti.Burak C, 2012'de Ankara'ya tayininin çıkmasından sonra kendisiyle Balıkesir 'de ikamet eden bir FETÖ üyesinin ilgilendiğini, buluşma gün ve saatlerinin ankesörlü telefonla arayarak kendisine bildirildiğini dile getirdi.Örgüt toplantılarında "himmet" adı altında örgüte para toplandığını açıklayan Burak C, bazı uygulamaları doğru bulmaması üzerine örgütten ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini beyan etti.İtirafçı astsubay Burak C, sözlerini şöyle sürdürdü:"Görüşmelerimizde, Fetullah Gülen kitapları, Risaliye Nur okuyup, Fetullah Gülen'e ait kasetler izletilmekteydi. Bir süre sonra bizle ilgilenen şahıslar bize, 'Namazı ima ile kılın, kendinizi deşifre etmemek için cuma namazlarına gitmeyin, oylarınızı AK Parti 'ye vermeyin.' demeleri üzerine bu durumu yadırgayarak ailemi de bahane ederek bunlardan uzaklaşmaya çalıştım.Ancak bir süre sonra beni ismini hatırlayamadığım Toyota marka aracı bulunan şahıs sürekli, 'Neden toplantılara gelmiyorsun?' diye 0312 alan kodu ile başlayan ve bazen de cep telefonları ile aramaktaydı. Ben bu telefonlara bazen cevap vermemekteydim. Cevap verdiğim zaman da bana neden gelmediğim sorulmakta ve gelmediğim zamanda beni, 'Şefkat tokadı' yiyeceğim konusunda tehditler etmekteydi. Ben, bunlara rağmen aldırış etmeyerek 2014 başlarında bunlardan tamamıyla koptum. Hatta telefon numaramı dahi değiştirdim."