Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Çatı Davası Gerekçeli Kararında 17/25 Aralık'ta Hükümetin İstifasını Sağlamaya Yönelik...

Fetö/pdy Çatı Davası Gerekçeli Kararında 17/25 Aralık'ta Hükümetin İstifasını Sağlamaya Yönelik...

1 saat önce

FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi.

Fetö/pdy Çatı Davası Gerekçeli Kararında 17/25 Aralık'ta Hükümetin İstifasını Sağlamaya Yönelik..., System.String[]
FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
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