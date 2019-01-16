Fetö/pdy Çatı Davası Gerekçeli Kararında 17/25 Aralık'ta Hükümetin İstifasını Sağlamaya Yönelik...
1 saat önce
FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi.
FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında 17/25 Aralık
'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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