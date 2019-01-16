FETÖ Çatı Davasında Gerekçeli Karar: Örgütün Nihai Amacı Cemaat Zümre Egemenliğinde Teokratik Totaliter Rejim Kurmak
1 saat önce
FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, örgütün nihai amacının cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi.
FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında örgütün nihai amacının cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi.
GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Kararda, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.
ÖRGÜTÜN AMACI, CEMAAT ZÜMRE EGEMENLİĞİNE DAYALI TEOKRATİK TOTALİTER REJİM
FETÖ/PDY çatı davası gerekçeli kararında, örgütün nihai amacının cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi, 17/25 Aralık'ta hükümetin istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin anayasayı ihlal suçu oluşturduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:51 Kaynak: AA
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