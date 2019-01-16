Fetö/pdy Çatı Davasının Gerekçeli Kararında, Güç Dengesini Ele Geçirdiğini Düşünen Örgütün Emniyet,...
1 saat önce
FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.
FETÖ/PDY çatı davasının gerekçeli kararında, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: AA
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