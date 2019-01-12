Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Davasında 2 Hakim Tutuklandı

Fetö/pdy Davasında 2 Hakim Tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yöneli soruşturma kapsamında, önceden meslekten ihraç edilmiş olan Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi T.Ş.K ve Şanlıurfa eski hakimi Y.T tutuklandı.

Fetö/pdy Davasında 2 Hakim Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yöneli soruşturma kapsamında, önceden meslekten ihraç edilmiş olan Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi T.Ş.K ve Şanlıurfa eski hakimi Y.T tutuklandı.

Gaziantep Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ( Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma yapıldı. Yapılan soruşturma sonucunda daha önceden meslekten ihraç edilmiş olan Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi T.Ş.K ve Şanlıurfa eski hakimi Y.T mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslar Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

Başsavcı, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Makamında Hayatını Kaybetti Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü

Kız Arkadaşını Görmek İsteyen Genç, Adresi Şaşırınca Gasp Edildi Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 18:55:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Davasında 2 Hakim Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]