Fetö/pdy Davasında 2'si Tutuklu 12 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
48 dakika önce
Zonguldak'ta aralarında FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.
Zonguldak
'ta aralarında FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu 10'u firari, 2'si tutuklu 12 sanığın yargılanması 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Eyüp
Ç. ve Canip B. Hakim karşısına çıktı. Sanıklar tahliyelerini talep etti. SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık H.K. ise sanıkları tanımadığını söyledi. Duruşma, diğer 3 tanığın da ifadelerinin ardından duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve firari sanıkların da yakalanması durumuyla ilgili bilgi alınması için ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:39 Kaynak: İHA
Gazeteciye Silahlı Saldırı Kamerada
Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu