FETÖ/PDY'den 5 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ/PDY'den 5 gözaltı

10.06.2022 11:03
FETÖ/PDY'den 5 gözaltı

Malatya ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla, FETÖ/PDY ilişkili Malatya'da 4, Konya'da ise 1 şahıs yakalandı.

Malatya ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla, FETÖ/PDY ilişkili Malatya'da 4, Konya'da ise 1 şahıs yakalandı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ve Konya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla Malatya'da 4, Konya'da ise 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahsın emniyetteki işlemleri halen devam ediyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY'den 5 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ/PDY'den 5 gözaltı - Son Dakika
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