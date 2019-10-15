Son Dakika Haberleri: FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı
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FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

24 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan firari hakim yakalandı.

FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan firari hakim yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu için hakimlikten ihraç edilen ve terör örgütüne üye olmaktan aranan İ.D'nin (45) Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyüne geleceği bilgisini aldı.

Ekipler, firari hakimi titiz çalışma ve sıkı takip sonucu yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Reşadiye, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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