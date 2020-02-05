FETÖ/PDY firarisi 8 kişi, saklandıkları evlerde yakalandı - Son Dakika

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FETÖ/PDY firarisi 8 kişi, saklandıkları evlerde yakalandı
6 saat önce
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Türkiye genelinde yakalama emri bulunan 8 kişi saklandıkları evlerde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Türkiye genelinde yakalama emri bulunan 8 kişi saklandıkları evlerde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyelerinin kaldığı tespit edilen evlere 05.02.2020 günü sabaha karşı yapılan eş zamanlı operasyonlarla, Kayseri ve diğer illerde yakalama emri çıkarılan ve aralarında polis, öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarından ihraç edilmiş firari durumdaki 8 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ
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