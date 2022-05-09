FETÖ/PDY firarisi Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY firarisi Gaziantep'te yakalandı

09.05.2022 16:00
FETÖ/PDY firarisi Gaziantep'te yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli firari Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli firari Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B.'nin kentte olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs, adres tespitinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY firarisi Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ/PDY firarisi Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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