Son Dakika Haberleri: FETÖ/PDY kapsamında bir kişi gözaltına alındı
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FETÖ/PDY kapsamında bir kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üsteğmen öğretmen gözaltına alındı.

FETÖ/PDY kapsamında bir kişi gözaltına alındı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üsteğmen öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli üsteğmen-öğretmen Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:38 Kaynak: İHA
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