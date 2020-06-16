FETÖ/PDY kapsamında bir şüpheli tutuklandı - BOLU - Son Dakika

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.T. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve haklarındaki arama kararı kapsamında gözaltına alınan M.K. (27) ile R.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bolu 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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