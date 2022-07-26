Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ/PDY'li 12 şahıs daha yakalandı - Son Dakika

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