Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'nin Ağrı'daki Sözde "Tsk Mahrem İmamı"Na Gözaltı

Fetö/pdy'nin Ağrı'daki Sözde "Tsk Mahrem İmamı"Na Gözaltı

37 dakika önce

Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün kentteki sözde "TSK mahrem imamı" ve bir muvazzaf yarbay ile eski üsteğmen gözaltına alındı.

Fetö/pdy'nin Ağrı'daki Sözde
Ağrı merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün kentteki sözde "TSK mahrem imamı" ve bir muvazzaf yarbay ile eski üsteğmen gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarca ankesörlü/smart kartlı telefonlardan arandıkları tespit edilen, TSK mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ByLock kullanıcısı olanların da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, İstanbul, Van, Şırnak ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda bir muvazzaf yarbay ve bir eski üsteğmen ile örgütün Ağrı'daki sözde "TSK mahrem imamı" olan eski öğretmen yakalandı.

Adresinde bulunamayan örgütün kentteki üst düzey sorumlusunun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin kente getirileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:21 Kaynak: AA

TSK, Ağrı, Güncel
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