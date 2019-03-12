Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'nin Akademik Yapılanmasına Operasyon

Fetö/pdy'nin Akademik Yapılanmasına Operasyon

50 dakika önce

Erzincan merkezli iki ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda çoğunluğu akademisyen 13 kişi gözaltına alındı.

Fetö/pdy'nin Akademik Yapılanmasına Operasyon, System.String[]
Erzincan merkezli iki ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda çoğunluğu akademisyen 13 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün üniversitedeki mahrem akademik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8'i aktif görevde bulunan, 4'ü meslekten ihraç edilen 12 öğretim görevlisi ile bir çalışan hakkında yakalama kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erzincan'ın yanı sıra İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına aldı.


Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:06 Kaynak: AA

Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor

FETÖ Sanığını "Eski Kız Arkadaşım" Cevabı Kurtaramadı Muhtar Adaylığı Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 16:56:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'nin Akademik Yapılanmasına Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]