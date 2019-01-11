Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'nin Asker Yapılanmasına Yönelik Bursa Merkezli 18 İlde Düzenlenen Operasyonda 12'si...

Fetö/pdy'nin Asker Yapılanmasına Yönelik Bursa Merkezli 18 İlde Düzenlenen Operasyonda 12'si...

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik Bursa merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö/pdy'nin Asker Yapılanmasına Yönelik Bursa Merkezli 18 İlde Düzenlenen Operasyonda 12'si..., System.String[]
FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik Bursa merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda 12'si muvazzaf 18 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:16 Kaynak: AA

Bursa, Güncel
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