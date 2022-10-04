Fetö'nün Dershanecilik Faaliyetine Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

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FETÖ/PDY'nin dershanecilik faaliyetlerini güncel olarak devam ettirdikleri tespit edilen 40 şüpheliye yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar'da faaliyet gösteren VİP Fen Bilimleri Dershanesi'nin yönetici ve öğretmen kadrosunda olan 40 şüphelinin, örgütün dershanecilik faaliyetini güncel olarak devam ettirdikleri tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgütle de irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah başlatılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.