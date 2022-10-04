Fetö'nün Dershanecilik Faaliyetine Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Fetö'nün Dershanecilik Faaliyetine Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı

04.10.2022 10:48

FETÖ/PDY'nin dershanecilik faaliyetlerini güncel olarak devam ettirdikleri tespit edilen 40 şüpheliye yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin dershanecilik faaliyetlerini güncel olarak devam ettirdikleri tespit edilen 40 şüpheliye yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar'da faaliyet gösteren VİP Fen Bilimleri Dershanesi'nin yönetici ve öğretmen kadrosunda olan 40 şüphelinin, örgütün dershanecilik faaliyetini güncel olarak devam ettirdikleri tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgütle de irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah başlatılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, 'yok artık' dedirtti Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, 'yok artık' dedirtti İstanbul'da Müzisyenler, Onur Şener'in Öldürülmesini Protesto Etti İstanbul'da Müzisyenler, Onur Şener'in Öldürülmesini Protesto Etti Son dakika haberi! Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi Son dakika haberi! Borsada manipülasyon soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi
Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetö'nün Dershanecilik Faaliyetine Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 18:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fetö'nün Dershanecilik Faaliyetine Operasyon: 35 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement