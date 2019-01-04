Fetö/pdy'nin Emniyetteki Mahrem İmamı Tutuklandı
1 saat önce
SAMSUN'daki FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, terör örgütünün Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kadir Doğan, tutuklandı.
SAMSUN'daki FETÖ/PDY soruşturması kaspamında, terör örgütünün Rize
Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Kadir Doğan
, tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı ve terör örgütünün Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem imamı olduğu iddiasıyla Kadir Doğan, gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan Kadir Doğan, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
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