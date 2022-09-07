FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamının tahliye talebine ret - Son Dakika
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FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamının tahliye talebine ret

07.09.2022 11:50
FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamının tahliye talebine ret

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla Köyceğiz'de yakalanan, 'hacamatçı' mahrem imam Mehmet Sağlam'ın tahliye talebi, mahkemece reddedildi.

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla Köyceğiz'de yakalanan, 'hacamatçı' mahrem imam Mehmet Sağlam'ın tahliye talebi, mahkemece reddedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlendi; ancak bulunamadı. Polisler, bina giriş- çıkış güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G.'nin, Sağlam'ı ziyaret ettikleri belirlendi. İfadelerine başvurulan Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için Sağlam'ın evine hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini ileri sürdü. 'Jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Mehmet Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanıp, tutuklandı.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılan Mehmet Sağlam, hakim karşısına çıkarıldı. Sanık Sağlam, avukatının değiştiğini, bu nedenle savunmasını sonraki celse yapmak istediğini söyledi. Tutukluluk durumuyla ilgili savunmasını yapan Sağlam, "Yaşadığım sağlık problemleri ve ailevi durumumdan dolayı tutuksuz yargılanmak istiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Dosyada toplanacak delil de kalmamıştır. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum" dedi.Avukat da müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI MUĞLA'DA ARAÇTA BULUNAN WİFİ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kaynak: DHA

Mehmet Sağlam, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamının tahliye talebine ret - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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