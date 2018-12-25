Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 30 Gözaltı Kararı
28 dakika önce
FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 30 gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 30 gözaltı kararı
İSTANBUL - İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması in İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:53 Kaynak: İHA
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