Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 30 Gözaltı Kararı

Fetö/pdy'nin Kapatılan GATA'daki Yapılanmasına İlişkin 30 Gözaltı Kararı

28 dakika önce

FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 30 gözaltı kararıİSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 30 gözaltı kararı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması in İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:53 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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