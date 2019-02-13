Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'nin "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Operasyon

Fetö/pdy'nin "Mahrem Askeri Yapılanmasına" Operasyon

5 saat önce

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö/pdy'nin
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, örgütün TSK'daki "mahrem askeri yapılanmasının" deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla 15 şüpheliyi gözaltına aldı.


Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:08 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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