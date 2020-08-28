Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il imamlarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Silivri Adliyesine getirilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:22 - Kaynak: AA
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