FETÖ/PDY'NİN SÖZDE MAHREM İMAMLARI HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İZMİR merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütü sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması kapsamında askerlerden sorumlu mahrem imamlara yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren 'mahrem imamlara' yönelik soruşturma başlattı. Yapılan araştırma ve itirafçı beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada; FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat kullandıkları belirlenen, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu ve özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eşzamanlı operasyon başlattı.