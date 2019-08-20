FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı
1 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada çeşitli illerde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada çeşitli illerde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara, Erzurum
, Kahramanmaraş
, Karabük
, Uşak
, Ağrı
, İstanbul
, Antalya
, Kütahya
, Kocaeli
ve Hatay
'da yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 11 zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü aktarıldı. - ANKARA
Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor Konut satışları Temmuz'da yüzde 17,5 azaldı "Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden uyuşturucu çıktı