Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Operasyonu: 1 Gözaltı

Fetö/pdy Operasyonu: 1 Gözaltı

14 dakika önce

Kayseri'de yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan bir lisede öğretmen olarak çalışan zanlı gözaltına alındı.

Fetö/pdy Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan bir lisede öğretmen olarak çalışan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, özel bir lisede öğretmen olarak çalışan S.Ö. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı.

Yetkililer gözaltına alınan S.Ö. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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