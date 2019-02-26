Fetö/pdy Operasyonu: 1 Gözaltı
14 dakika önce
Kayseri'de yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan bir lisede öğretmen olarak çalışan zanlı gözaltına alındı.
Kayseri
'de yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan bir lisede öğretmen olarak çalışan zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, özel bir lisede öğretmen olarak çalışan S.Ö. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı.
Yetkililer gözaltına alınan S.Ö. hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:46 Kaynak: İHA
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