Adana
merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilenlere yönelik operasyon başlattı.
Adana, Ankara
ve Osmaniye
'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ankesörlü telefondan ardışık aramalarla ulaştığı askerlerin FETÖ ile bağlantısını kurduğu, yönlendirdiği ve örgüte bağlılıklarını sağladığı öğrenildi.
Zanlılardan 3'ünün, etkin pişmanlık hükmünden yararlanarak itiraflarda bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 2'sini tutukladı, 3'ünü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.