Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Operasyonu

Fetö/pdy Operasyonu

41 dakika önce

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilenlere yönelik operasyon başlattı.

Adana, Ankara ve Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ankesörlü telefondan ardışık aramalarla ulaştığı askerlerin FETÖ ile bağlantısını kurduğu, yönlendirdiği ve örgüte bağlılıklarını sağladığı öğrenildi.

Zanlılardan 3'ünün, etkin pişmanlık hükmünden yararlanarak itiraflarda bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 2'sini tutukladı, 3'ünü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Adana, 3. Sayfa
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