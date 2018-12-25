Fetö/pdy Operasyonu - 23 Zanlı Gözaltına Alındı
29 dakika önce
Gaziantep merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzafların da aralarında yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep
merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, muvazzafların da aralarında yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK
) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 muvazzaf ve 14 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Gaziantep merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:12 Kaynak: AA
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