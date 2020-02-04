FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

15 dakika önce

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:25 Kaynak: AA
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