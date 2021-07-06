FETÖ/ PDY Operasyonu: 8 yöneticiye gözaltı - Son Dakika

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri (KOM) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde FETÖ Terör örgütü şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz 2016 yılında KHK ile kapatılan Kaman Kalkınma ve Derneğinin kurucu ve üyelerine yönelik Kaman ilçesinde düzenlenen operasyonlarda M.B., ÖB., K.K., C.K., K.Y., A.S., M.T., ve N.C., gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği ve Propagandası' suçları kapsamında emniyette alınan ifadelerinin ardından haklarında 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sekiz yöneticinin Kaman Kalkınma ve Derneğinin kurucu üyesi olduğu belirtiliyor. - KIRŞEHİR