Son Dakika Haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama
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FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama

6 saat önce

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda, 2 tutuklama, System.String[]

ANTALYA'nın Finike ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 12 Kasım'da yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki  işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:01 Kaynak: DHA
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