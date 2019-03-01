Fetö/pdy Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı
57 dakika önce
Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarla 6 kişi yakalandı.
Gaziantep
merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarla 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep, Osmaniye
, Şırnak
, Mersin
ve Adana
'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan ve haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ise Kahramanmaraş
ve Adana'da yakalanarak Gaziantep'e getirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:00 Kaynak: İHA
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