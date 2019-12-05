Son Dakika Haberleri: FETÖ/PDY operasyonunda 8 tutuklama
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FETÖ/PDY operasyonunda 8 tutuklama

6 saat önce

İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

FETÖ/PDY operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

İZMİR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon başlattı. Operasyon kapsamında İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
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