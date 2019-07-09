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FETÖ/PDY operasyonunda Ardahan'da 1 yüzbaşı ile 1 binbaşı yakalandı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan'da görevli 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yakalandı.

FETÖ/PDY operasyonunda Ardahan'da 1 yüzbaşı ile 1 binbaşı yakalandı, System.String[]
İstanbul, Ardahan, 3. Sayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan'da görevli 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yakalandı.

Ardahan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2 muvazzaf subay gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ardahan'da görevde bulunan 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderilecek. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:32 Kaynak: İHA
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