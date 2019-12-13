FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi - Son Dakika

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi

6 saat önce

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Etkin pişmanlık yasasından faydalanan 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, görevden geçici uzaklaştırılan 1 binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ile 4 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu 12 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, 10 Aralık'ta, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Antalya ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmıştı.

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi

Kocaeli, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Mesut Özil'in ismi takıma verildi! Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
18:14 Edirne küçük ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi - Son Dakika
18:14 Tekirdağ'da üreticilere "etiketleme ve hijyen" eğitimi verildi - Son Dakika
18:14 ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini... - Son Dakika
18:13 DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Son Dakika
18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı adliyeye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]