FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede - Son Dakika
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FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

7 saat önce

Zonguldak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen, M.Y, E.K, F.E.Ö, K.K, F.Y, H.B.B, E.A, H.Z, M.M, M.O, O.D, A.D. ve B.B.P. geniş güvenlik önlemi altında adliyeye gönderildi.

Aralarında mahrem imamların yanı sıra ev ve yurt abilerinin olduğu şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:11 Kaynak: AA
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