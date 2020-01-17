FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin daha işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Samet A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 7 zanlı 3 gün gözaltına alınmış, şüphelilerden ikisi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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