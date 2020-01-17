FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:29 Kaynak: AA
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
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