FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.

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