FETÖ / PDY SANIĞI 'EMİR YURT DIŞINDAN GELDİ' İFADESİ ŞAKAYDI - Son Dakika

ORDU'da, FETÖPDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan ve haklarında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açılan 21'i tutuklu 24 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmada örgütün yeni yapılanmasında finans sorumlusu olduğu iddia edilen Savaş Yılmaz, bir telefon görüşmesi sırasında kullandığı, 'Emir yurt dışından geldi' ifadesiyle ilgili 'şakaydı' diyerek savunma yaptı. Mahkeme heyeti sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak 6 tutuklunun tahliyesine karar verdi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eylül ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 ay süreyle dinleme, teknik ve fiziki takip sonucu 16'sı KHK ile ihraç edilen kamu görevlisi olmak üzere 44 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haklarındaki soruşturmanın ardından 21'i tutuklu 24 sanık hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan sanıklardan örgütün yeni yapılanmasında finans sorumlusu olduğu iddia edilen Savaş Yılmaz, FETÖ iddiasıyla maddi organizasyonlarda görev almadığını belirterek, Konuşmalarımız sırasındaki emrin yurt dışından geldiğiyle ilgili konuşmamız, yaptığım şakadır. Yurt dışına aktarılan bir para yoktur. Gün toplantısında Almanya'dan bir kişiyle yapılan bağlantı, aramızda bulunan bir kişinin akrabasıydı. Bu örgütsel amaçlı bir bağlantı değildi. Örgütün yurt dışına para aktaran finans sorumlusu olduğum doğru değildir dedi.

'TEHDİT ETTİLER'

Sanıklardan Ali Memiş ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, Bana telefon hattını ismi Musa olan bir kişi verdi. Benimle irtibat kuran kişiler, telefon ve hattı kabul etmemem halinde bana ve aileme ait şeyleri açıklayacakları yönünde tehdit ettiler. Ancak ben bu hattı kullanmadım. Sadece yurt dışında yaşayan bacanağımı aradım yönünde savunma yaptı.

6 KİŞİYE TAHLİYE

Mahkeme heyeti, H.İ., G.Ö., E.B., H.Ö., A.T ile M.P. hakkında sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.