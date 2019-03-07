Fetö/pdy Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Celal Avşar ile avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, sanık Avşar'a FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:01 Kaynak: AA
Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek
Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti