Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Fetö/pdy Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö/pdy Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün sözde "il imamı" olduğu öne sürülen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Celal Avşar ile avukatı katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Avşar'a FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:01 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı

Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:15:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]