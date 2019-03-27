Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Sanıkları Mahkemeye Sevk Edildiler

Fetö/pdy Sanıkları Mahkemeye Sevk Edildiler

1 saat önce

FETÖ/PDY sanıkları mahkemeye sevk edildiler FETÖ'nün Hakkari izdivaç sorumlusu tutuklandıYALOVA - Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY sanıkları mahkemeye sevk edildiler
FETÖ'nün Hakkari izdivaç sorumlusu tutuklandı

YALOVA - Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7 askeri öğrenci ile 1 emekli asker emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu kapsamda gözaltına alınan örgütün Hakkari izdivaç sorumlusu olduğu tespit edilen S.T ise dün çıkartıldığı mahkemece tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer sanıkların sorgusu ise devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Hakkari, Yalova, Yerel
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